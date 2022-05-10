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В переговорах с Венгрией о запрете российской нефти есть прогресс – фон дер Ляйен

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 00:40
В переговорах с Венгрией о запрете российской нефти есть прогресс – фон дер Ляйен - Фото
Урсула фон дер Ляйен и Виктор Орбан (Фото: EPA-EFE/Vivien Benko Cher)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен видит прогресс в переговорах с Венгрией о запрете российской нефти. Об этом она сообщила в Twitter.

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"Вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью", – написала фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, она добилась прогресса в переговорах с Орбаном о возможном эмбарго на российскую нефть на территории всего ЕС.

"Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа", – добавила она.

Фон дер Ляйен сказала, что созовет видеоконференцию с другими странами Европы, чтобы укрепить региональное сотрудничество в области нефтяной инфраструктуры.

Венгрия отказалась голосовать за инициативу Еврокомиссии о санкциях против России, которые включают нефтяное эмбарго, поскольку это может оказать влияние на систему энергоснабжения страны. Фон дер Ляйен поехала в Будапешт договариваться.

  • Начиная с февраля 2022 года, Евросоюз принял уже пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, финансового сектора и энергетики России в ответ на ее агрессию против Украины. Последний из них – в начале апреля.
  • Венгрия продолжает блокировать введение новых санкций Евросоюза против России, предусматривающих постепенный запрет на импорт нефти.

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Наталия Медведева
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