В Польше считают, что нельзя подталкивать Украину к диалогу с Россией

Польша считает нецелесообразным подталкивать Украину к "преждевременному" диалогу с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, сообщает Polskieradio24.

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Пшидач заявил, что "именно Украина должна решать, на каком этапе и в каком формате она будет разговаривать с Россией, а не некоторые западные страны".

По его словам, "политика диалога с Россией до сих пор, будь то после вторжения в Грузию в 2008 году, или после 2014 года, не привела к стабилизации и миру". По его мнению, это, наоборот, "было воспринято Кремлем как слабость", и дало российскому диктатору Владимиру Путину "время для подготовки следующей операции".

Он напомнил, что минские соглашения, где Франция и Германия были подписантами, Путин "растоптал". Пшидач добавил, что Кремль понимает только политику силы, а всевозможные стимулы к диалогу он воспринимает как слабость и стимул для еще более агрессивной политики.

Переговоры Украины и России приостановлены с апреля. Стороны созваниваются лишь пару раз в неделю "для проверки, хотя ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров", говорит глава украинской делегации Давид Арахамия.

Президент Владимир Зеленский считает, что факт продолжающихся обстрелов мирных украинских людей со стороны России говорит, что переговоры России нужны не для установления мира, а для навязывания своих условий.

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Мария Макуха

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