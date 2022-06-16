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В Польше считают, что нельзя подталкивать Украину к диалогу с Россией

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 13:15
В Польше считают, что нельзя подталкивать Украину к диалогу с Россией - Фото
Марчин Пшидач (фото - скриншот с видео)

Польша считает нецелесообразным подталкивать Украину к "преждевременному" диалогу с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, сообщает Polskieradio24.

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Пшидач заявил, что "именно Украина должна решать, на каком этапе и в каком формате она будет разговаривать с Россией, а не некоторые западные страны".

По его словам, "политика диалога с Россией до сих пор, будь то после вторжения в Грузию в 2008 году, или после 2014 года, не привела к стабилизации и миру". По его мнению, это, наоборот, "было воспринято Кремлем как слабость", и дало российскому диктатору Владимиру Путину "время для подготовки следующей операции".

Он напомнил, что минские соглашения, где Франция и Германия были подписантами, Путин "растоптал". Пшидач добавил, что Кремль понимает только политику силы, а всевозможные стимулы к диалогу он воспринимает как слабость и стимул для еще более агрессивной политики.

  • Переговоры Украины и России приостановлены с апреля.  Стороны созваниваются лишь пару раз в неделю "для проверки, хотя ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров", говорит глава украинской делегации Давид Арахамия.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что факт продолжающихся обстрелов мирных украинских людей со стороны России говорит, что переговоры России нужны не для установления мира, а для навязывания своих условий.

Читайте также: Макрон: Хочу, чтобы Украина победила. Но Зеленскому придется вести переговоры с Россией

Мария Макуха
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война польша владимир путин переговоры Марчин Пшидач
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