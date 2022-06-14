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В посольстве Франции отрицают информацию о визите Макрона в Украину 15-го июня

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 00:07
В посольстве Франции отрицают информацию о визите Макрона в Украину 15-го июня - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА)

Посольство Франции в Украине отрицает ранее распространенную информацию о возможном визите президента Эмманюэля Макрона в Украину 15 июня.    

"Первый советник Посольства Франции в Украине господин Бруно Коссанель категорически отрицает приписанный ему комментарий о возможном визите президента Макрона в Украину", – говорится в заявлении посольства. 

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Ранее сегодня первый советник посла Франции в Украине Бруно Коссанель сообщил Суспільному, что Макрон планирует 15 июня приехать в Украину. Он отметил, что визит пока "не подтвержден на 100%", однако запланирован.  

В посольстве также добавили, что советник не имеет полномочий давать комментарии по  поводу визита президента.

В настоящее время советник находится в отпуске во Франции и не располагает конкретной информацией о визите, "о чем он четко заявил журналисту Суспільного в ответ на его вопрос", заявляют в посольстве. 

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Роман Брыль
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Макрон Эмманюэль суспільне визит в киев посольство франции Бруно Коссанель
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