В правительстве Словакии отстранились от слов вице-премьера: Мы осуждаем действия России
В правительстве Словакии заявили, что официальная позиция страны расходится со словами вице-премьера Рихарда Сулика – государство входит в коалицию стран, осуждающих действия России. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Эдуарда Хегера, опубликованном на сайте правительства.
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"Это официальная внешнеполитическая линия Словацкой Республики, в которой ничего не изменилось и которая является обязательной для членов правительства", – сказано в заявлении.
Хегер заверил Украину, что "словацкое правительство не будет заниматься какой-либо политической или экономической деятельностью, которая оправдывала бы грубое нарушение международного права и раскалывала бы коалицию государств, осуждающих действия России".
Глава правительства заверил, что Словакия присоединилась к странам, которые осудили оккупацию Крыма и наложили на Россию санкции.
Хегер надеется, что ситуацию с заявлениями Сулика решит его однопартиец, глава МИД Словакии Иван Корчок.
- В интервью словацкому изданию Pravda Сулик заявил, что "россияне не вернут Крым", а введенные санкции против России "наносят ущерб экономике Словакии".
- В МИД Украины в комментарии Liga.net заявление Сулика назвали неприемлемым, подвергающим сомнению территориальную целостность Украины.
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