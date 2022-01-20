В правительстве Словакии отстранились от слов вице-премьера: Мы осуждаем действия России

В правительстве Словакии заявили, что официальная позиция страны расходится со словами вице-премьера Рихарда Сулика – государство входит в коалицию стран, осуждающих действия России. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Эдуарда Хегера, опубликованном на сайте правительства.

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"Это официальная внешнеполитическая линия Словацкой Республики, в которой ничего не изменилось и которая является обязательной для членов правительства", – сказано в заявлении.

Хегер заверил Украину, что "словацкое правительство не будет заниматься какой-либо политической или экономической деятельностью, которая оправдывала бы грубое нарушение международного права и раскалывала бы коалицию государств, осуждающих действия России".

Глава правительства заверил, что Словакия присоединилась к странам, которые осудили оккупацию Крыма и наложили на Россию санкции.

Хегер надеется, что ситуацию с заявлениями Сулика решит его однопартиец, глава МИД Словакии Иван Корчок.

В интервью словацкому изданию Pravda Сулик заявил, что "россияне не вернут Крым", а введенные санкции против России "наносят ущерб экономике Словакии".

В МИД Украины в комментарии Liga.net заявление Сулика назвали неприемлемым, подвергающим сомнению территориальную целостность Украины.

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Яна Катасонова

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