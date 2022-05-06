В психбольнице под Ростовом находится 800 раненых оккупантов РФ и 200 тел убитых – Генштаб

В психбольнице под российским Ростовом-на-Дону находится до 800 раненых оккупантов и до 200 погибших. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По имеющейся информации, в психбольнице населенного пункта Малотокмацкий Ростовской области, которая частично передана в пользование ВС РФ, находятся до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника, сообщает Генштаб.

О существенных потерях армии РФ также свидетельствуют многочисленные перехваты разговоров оккупантов с "коллегами" и родственниками. Захватчики часто рассказывают о высокой интенсивности боев, отказах идти в наступление, желании дезертировать и о большом количестве 200-х и 300-х.

Сегодня украинская разведка опубликовала очередной подобный перехват: в разговоре оккупант сообщил, что из его батальона, в котором насчитывалось 800 человек, после потерь и увольнений осталось около 50. Россиянин заявил, что планирует "выбираться любыми способами" из зоны боевых действий в Украине, так как "здесь только один выход – или 200-й, или 300-й".

По состоянию на утро 6 мая потери россиян составили около 24 900 убитыми. Также с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла тысячи танков, боевых бронемашин, сотни самолетов и вертолетов.

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Оксана Житнюк

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