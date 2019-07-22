В Раде будет минимум один депутат от Свободы

Оксана Савчук (фото - facebook.com/SavchukOks)

В Ивано-Франковской области на округе №83 победила кандидат от партии Свобода Оксана Савчук. После подсчета 100% протоколов ее результат - почти 47%, у ближайшего экс-конкурента, кандидата от Слуги народа - Андрея Сторожука (23,28%).

После подсчета голосов по одномандатным округам по состоянию на 15:00 она - единственный представитель Свободы в Раде.

ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и Голос. Первое заседание парламента IX созыва должно состояться в течение 30 дней со дня обнародования финальных результатов.

LIGA.net составила наглядную интерактивную инфографику по выборам с привязкой к карте Украины.

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