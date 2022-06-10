В Раде заблокировали работу депутату, которого подозревают в коллаборационизме

В Раде заблокировали работу депутату Слуги народа Алексею Ковалеву из-за его заявления о сотрудничестве с российскими оккупантами. Об этом Радио Свобода рассказал "влиятельный и знакомый с ситуацией собеседник в парламенте".

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"У него сейчас ничего нет: ни электронной подписи, ни доступа к СЭДО. Его рабочий планшет нашли и отключили, ключи от кабинетов забрали, помощников уволили. Еще из комитета уберем его и он будет фактически импотентом", – сказал источник.

Официально в Верховной Раде не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Кроме того, Ковалеву заблокировали доступ к информации, касающейся комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, членом которого он является.

"Еще до того, как появилась публичная информация по Ковалеву, мы его исключили из всех чатов комитета, от какой-либо коммуникации", – сказал в комментарии Радио Свобода первый заместитель главы налогового комитета и член фракции Голос Ярослав Железняк.

Собеседник LIGA.net в руководстве парламента подтвердил информацию о блокировке работы Ковалева.

О том, что Ковалева коллеги подозревают в госизмене, сообщила 28 апреля глава партии Слуга народа Елена Шуляк. В тот же день коллектив 4 канала попросил не отождествлять их с собственником этого медиа Ковалевым. Журналисты сообщили, что с первых дней большой войны он не выходил на связь и пребывал в оккупации.

8 июня на Facebook-странице Ковалева появилось первое сообщение с начала большой войны: он написал, что "Россия здесь навсегда, и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".

Госбюро расследований сообщило, что еще в апреле генпрокурор по инициативе ГБР открыла уголовное дело против Ковалева.

Вадим Ребрина

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