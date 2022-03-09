В России ФСБ выкрала с португальского судна украинского моряка. Его обвиняют в экстремизме

27 февраля во Владивостоке, где на рейде стояло судно под португальским флагом, российские силовики выкрали украинского моряка — херсонца Вадима Игнашова. Сейчас он находится под стражей, его обвиняют в экстремизме, сообщает hromadske со ссылкой на его родителей.

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24 февраля в шесть утра Игнашов позвонил родителям, говорили о войне.

Позже на судно пришли представители миграционной службы РФ. Украинцам задавали провокационные вопросы о Донбассе, войне.

"Мы с ним еще успели поговорить об этом. Наверное, он думал, что на судне защищен, и отвечал, как хотел, – правду", – сказала мама моряка Ирина. Кроме того, Вадима просили показать телефон и аккаунт в телеграмме – он отказывался.

Как именно ФСБ похитила украинца с судна, родители точно не знают. Капитан с ними разговаривать отказывается. Говорит только, что в телефоне Игнашова нашли каналы, через которые он следил за ситуацией в Украине.

Несколько дней семья не имела связи с сыном. После этого родители направили запрос, и им подтвердили, что украинец действительно в ФСБ.

На четвертый день родители Вадима позвонили по телефону адвокату с российской стороны. Он сказал, что суд по его делу уже состоялся, ему инкриминировали статью об экстремизме и заключили под стражу на два месяца. Больше на связь защитник не выходил.

"С адвокатом разговаривать невозможно. Он считает, что мы здесь все зомбированы, а войны здесь нет. Я ему задаю вопрос, почему моего ребенка судят, как в гестапо, по политической статье. А он говорит, мол, суду не понравился ответ Вадима, что он патриот своей страны", – говорит мама моряка.

По российскому телевидению показывают видео, на котором Игнашов с потупленными глазами говорит, что раскаивается во всем.

LIGA.net направила запрос в МИД о комментарии по этой информации.

Вадим Ребрина

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