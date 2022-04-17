В России приостановили производство зенитно-ракетных систем – разведка

В России Ульяновский механический завод фактически приостановил производство зенитно-ракетных систем из-за нехватки иностранных комплектующих, которые не поступают на производство из-за западных санкций. Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

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Сотрудникам завода предлагают или идти в неоплачиваемый отпуск, или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине.

По информации ГУР, на заводе использовали большое количество комплектующих и электронных компонентов, основным поставщиком которых была Германия. Из-за санкций поставки комплектующих остановлены, и без них производство не может быть продолжено.

Завод ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны, в частности через Казахстан. Но это приведет к значительному удорожанию комплектующих, что не предусмотрено бюджетом.

Сотрудникам завода предлагают должность "оператора-наводчика" ЗРК "Бук" с зарплатой в 50 000 рублей в месяц.

Ульяновский механический завод – производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска").

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Наталия Фреик

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