В России заявили о "пытках" российских пленных. В Украине ответили: это – неправда
Россия продолжает распространять дезинформацию о якобы случаях "пыток" российских граждан в украинском плену. Центр противодействия дезинформации сообщил, что Украина открыто сотрудничает с международными организациями, в отличие от России.
В ЦПД процитировали слова представителя МИД России Родиона Мирошника о якобы пытках пленных оккупантов "в секретных тюрьмах". В его заявлении были типичные для российской пропаганды штампы об "электрических стульях", "ампутациях" и "травле собаками". Однако представитель России не привел никаких доказательств.
"Все обвинения в "пытках" основаны на словах обмененных российских пленных, физическое состояние которых вызывает сомнения в правдивости этих показаний", – отметили в ЦПД.
В Центре пояснили, что цель подобных заявлений – переложить вину за военные преступления с агрессора на жертву и создать информационный экран вокруг новых свидетельств о преступлениях России.
В это же время Организация Объединенных Наций фиксирует новые случаи казней украинских военнопленных, сообщает о пытках, избиениях, ударах током, сексуальном насилии и унижении в российских тюрьмах.
"Украина открыто сотрудничает с международными организациями, в то время как Россия блокирует доступ и скрывает условия содержания пленных", – подчеркнули в ЦПД.
- 10 июня в Главном управлении разведки подтвердили, что фотография украинского военнопленного с выжженным на теле словом "Слава России" – настоящая. По словам представителя разведки, 90% освобожденных из российского плена украинцев свидетельствуют о нарушениях условий содержания в той или иной форме.
- 25 июня ПАСЕ призвала Россию продолжить обмен пленными "всех на всех" с Украиной. Соответствующую резолюцию на сессии 24 июня поддержали 88 депутатов.