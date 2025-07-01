Представитель МИД России заявил об использовании "электрических стульев", "ампутаций" и других видов якобы пыток

Родион Мирошник (Фото: ресурсы оккупантов)

Россия продолжает распространять дезинформацию о якобы случаях "пыток" российских граждан в украинском плену. Центр противодействия дезинформации сообщил, что Украина открыто сотрудничает с международными организациями, в отличие от России.

В ЦПД процитировали слова представителя МИД России Родиона Мирошника о якобы пытках пленных оккупантов "в секретных тюрьмах". В его заявлении были типичные для российской пропаганды штампы об "электрических стульях", "ампутациях" и "травле собаками". Однако представитель России не привел никаких доказательств.

"Все обвинения в "пытках" основаны на словах обмененных российских пленных, физическое состояние которых вызывает сомнения в правдивости этих показаний", – отметили в ЦПД.

В Центре пояснили, что цель подобных заявлений – переложить вину за военные преступления с агрессора на жертву и создать информационный экран вокруг новых свидетельств о преступлениях России.

В это же время Организация Объединенных Наций фиксирует новые случаи казней украинских военнопленных, сообщает о пытках, избиениях, ударах током, сексуальном насилии и унижении в российских тюрьмах.

"Украина открыто сотрудничает с международными организациями, в то время как Россия блокирует доступ и скрывает условия содержания пленных", – подчеркнули в ЦПД.