В СБУ опровергли слова замглавы МВД о якобы готовившемся покушении на Авакова

Антон Геращенко (Фото: скриншот из видео Нацполиции)

В деле задержанного недавно по подозрению в работе на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова нет доказательств того, что якобы на министра внутренних дел Арсена Авакова готовилось покушение. Об этом в эфире Свободы слова с Савиком Шустером сказал замначальника Главного управления СБУ Виталий Маяков.

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"По поводу других лиц, на которых готовились покушения... Я, как следователь, оперирую доказательствами. В отношение Осмаева (Адам Осмаев, выходец из Чечни, доброволец одного из украинских батальонов, которого в РФ подозревают в подготовке покушении на Владимира Путина, - ред.) была поставлена задача, установлены определенные сроки, оплачен аванс за убийство. По поводу других лиц конкретные задачи на этот момент не ставились, и говорить о том, что готовились эти действия, доказательства на это время не собраны", - сказал Маяков.

Вчера заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что подозреваемый в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова за связи с ФСБ.

В тот же день генерал-майору официально объявили подозрение и 15 апреля он был заключен под стражу.

16 апреля в Киеве контрразведка СБУ задержала бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, которого в спецслужбе называют фигурантом в деле Шайтанова.