В Сенате США прошел процедурное голосование пакет помощи Украине на $40 млрд

16 мая Сенат США во время процедурного голосования подавляющим большинством поддержал предоставление помощи Украине в размере $40 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, за предоставление Украине пакета помощи на $40 млрд проголосовал 81 сенатор, против – 11.

"Процедурное голосование предусматривает принятие Сенатом закона уже в среду (18 мая)", – говорится в сообщении.

После этого документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

В конце апреля президент США Байден попросил Конгресс США выделить $33 млрд на поддержку Украины в войне с РФ. Конгресс увеличил сумму почти до $40 млрд. 11 мая законопроект одобрила Палата представителей.

12 мая сенатор-трампист Рэнд Пол заблокировал ускоренную процедуру принятия этого пакета помощи.

13 мая Пентагон попросил Сенат преодолеть блокировку помощи Украине, потому что она может повлиять на поставки ВСУ.

Наталия Медведева

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