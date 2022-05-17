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В Сенате США прошел процедурное голосование пакет помощи Украине на $40 млрд

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 05:48
В Сенате США прошел процедурное голосование пакет помощи Украине на $40 млрд - Фото
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/TING SHEN)

16 мая Сенат США во время процедурного голосования подавляющим большинством поддержал предоставление помощи Украине в размере $40 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, за предоставление Украине пакета помощи на $40 млрд проголосовал 81 сенатор, против – 11.

"Процедурное голосование предусматривает принятие Сенатом закона уже в среду (18 мая)", – говорится в сообщении.

После этого документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

  • В конце апреля президент США Байден попросил Конгресс США выделить $33 млрд на поддержку Украины в войне с РФ. Конгресс увеличил сумму почти до $40 млрд. 11 мая законопроект одобрила Палата представителей.
  • 12 мая сенатор-трампист Рэнд Пол заблокировал ускоренную процедуру принятия этого пакета помощи.
  • 13 мая Пентагон попросил Сенат преодолеть блокировку помощи Украине, потому что она может повлиять на поставки ВСУ.
Наталия Медведева
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