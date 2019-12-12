В Слуге народа ответили на пугалку Путина о "новой Сребренице"

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

После изгнания из Донбасса оккупационных гибридных войск РФ там не будет никакой "Сребреницы", как пугал на парижском саммите в нормандском формате президент России Владимир Путин. Об этом вчера, 11 декабря, заявил на брифинге в Киеве глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

По его словам, говоря о Сребренице, нужно четко отмечать, что причина резни в 1995 году в бывшей Югославии - в этнорелигиозных факторах.

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"У нас же в Украине один народ - украинский. Он говорит на разных языках и диалектах, но это один украинский народ. В большинстве (случаев) это одна вера или ее отсутствие. Мы четко знаем, кем эта ситуация инспирирована, как она возникла на Донбассе, и поэтому здесь не может быть таких сравнений", - подчеркнул Корниенко.

Российские власти постоянно пугают жителей РФ и ОРДЛО украинскими "кровожадными националистами".

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Справка. Резня в Сребренице – массовое убийство более 8000 мусульманских мужчин и мальчиков в одноименном городе в Боснии и Герцеговине солдатами Армии Республики Сербской, которой на тот момент командовал Ратко Младич. На СБ ООН хотели назвать трагедию геноцидом, но резолюцию ветировала Россия.