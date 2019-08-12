В Слуге народа сказали, сохранит ли Зубко свою должность

Глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что есть низкая вероятность того, что вице-премьер-министр Геннадий Зубко останется в новом составе Кабмина. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Я оцениваю как низкую вероятность того, что там останутся представители прошлой власти. Мы сейчас ведем с вами больше политологическую беседу, потому что по факту – это сфера ответственности будущего премьер-министра", - отметил Корниенко.

По его словам, будут выноситься кандидатуры министров на рассмотрение Рады.

"Да, он будет выносить их в зал, а мы будем дальше спрашивать. Когда я увижу Зубко в том списке, я не знаю, что я как депутат буду делать, это первое. Во-вторых, насколько я понимаю, если это будет идти речь конкретно о должности вице-премьера по вопросам децентрализации и ЖКХ или о главе Минрегионстроя, то его еще и комитет, в котором я и буду работать как депутат, будет согласовывать", - добавил Корниенко.

Он уточнил, что, зная настроения в комитете, не может гарантировать, что кандидатура Зубко будет воспринята адекватно. "Не потому, что к нему лично есть какая-то претензия. Он, возможно, хороший человек, профессионал. Но просто сам принцип того, что мы хотим обновить и перезапустить систему государственного управления предполагает, что нужно дать какую-то "свежую кровь", - подчеркнул Корниенко.

Ранее Корниенко заявил , что не исключает - министр внутренних дел Арсен Аваков может остаться в новом Кабмине.

Арина Толина

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