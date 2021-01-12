В СН отреагировали на санкции США: Шаги Дубинского часто не совпадали с позицией фракции

Шаги и высказывания народного депутата от Слуги народа Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции СН. Об этом корреспонденту LIGA.net заявила замглавы фракции Евгения Кравчук, комментируя внесение Дубинского в санкционный список США.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Шаги и высказывания Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции Слуга народа. Поэтому будет корректным, если такие личные события будет комментировать сам Александр Дубинский", – сказала Кравчук.

По ее словам, депутаты фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в санкционный список.

Также она отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране недопустимо.

Читайте также: Тема дня | США догоняют группу Деркача. А Владимиру Зеленскому придется ответить за Дубинского

Станислав Стороженко , Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.