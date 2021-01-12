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В СН отреагировали на санкции США: Шаги Дубинского часто не совпадали с позицией фракции

12.01.2021, 11:54
В СН отреагировали на санкции США: Шаги Дубинского часто не совпадали с позицией фракции - Фото
Евгения Кравчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Шаги и высказывания народного депутата от Слуги народа Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции СН. Об этом корреспонденту LIGA.net заявила замглавы фракции Евгения Кравчук, комментируя внесение Дубинского в санкционный список США. 

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"Шаги и высказывания Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции Слуга народа. Поэтому будет корректным, если такие личные события будет комментировать сам Александр Дубинский", – сказала Кравчук.

По ее словам, депутаты фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в санкционный список.

Также она отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране недопустимо.

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Станислав Стороженко, Марк Сировой
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