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В США подтвердили: российский буксир украинцы поразили ракетой Harpoon – Washington Post

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 06:51
В США подтвердили: российский буксир украинцы поразили ракетой Harpoon – Washington Post - Фото
Ракета Harpoon (иллюстративное фото - U.S. Department of Defense Current Photos)

В США подтвердили, что украинские Военно-морские силы поразили ракетой Harpoon буксир Черноморского флота России. Об этом сообщил в Twitter журналист The Washington Post Дэн Ламот.

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По его словам, эту информацию подтвердил ему чиновник из сферы обороны США. Он отметил, что США подтверждают по крайней мере попадание одной ракеты.

Чиновник также уточнил, что эти ракеты поставили Украине не США, однако они были произведены в Соединенных Штатах.

Читайте также: В Пентагоне раскрыли подробности о поставках противокорабельных ракетных систем Harpoon

Марк Сировой
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пентагон вмс черноморский флот рф ракета буксир гарпун harpoon
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