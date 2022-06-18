В США подтвердили: российский буксир украинцы поразили ракетой Harpoon – Washington Post

В США подтвердили, что украинские Военно-морские силы поразили ракетой Harpoon буксир Черноморского флота России. Об этом сообщил в Twitter журналист The Washington Post Дэн Ламот.

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По его словам, эту информацию подтвердил ему чиновник из сферы обороны США. Он отметил, что США подтверждают по крайней мере попадание одной ракеты.

Чиновник также уточнил, что эти ракеты поставили Украине не США, однако они были произведены в Соединенных Штатах.

Вчера ВМС сообщили, что поразили буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех" с ПВО на борту. Он вез на остров Змеиный российских военных, боеприпасы и оружие.

В Одесской ОВА сообщили, что буксир атаковали ракетами Harpoon – и в итоге он затонул.

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Марк Сировой

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