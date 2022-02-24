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В Сумской области ВСУ при помощи Javelin уничтожили 15 танков РФ

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 16:14
В Сумской области ВСУ при помощи Javelin уничтожили 15 танков РФ - Фото
Джавелины (Фото - mil.gov.ua)

В районе Глухова Сумской области украинские военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. Уничтожено 15 танков Т-72. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба отдельного мотопехотного батальона "Сармат" со ссылкой на советника командующего Сухопутными войсками Алену Шевцову.

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Вадим Ребрина
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агрессия России ВСУ война Javelin
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