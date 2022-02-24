В Сумской области ВСУ при помощи Javelin уничтожили 15 танков РФ

В районе Глухова Сумской области украинские военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. Уничтожено 15 танков Т-72. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба отдельного мотопехотного батальона "Сармат" со ссылкой на советника командующего Сухопутными войсками Алену Шевцову.

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Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

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Вадим Ребрина

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