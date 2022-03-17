В Украине ликвидирован командир полка армии оккупантов

В Украине уничтожен командир 331-го гвардейского парашютно-десантного полка армии оккупантов полковник Сергей Сухарев. Об этом сообщает ГТРК Кострома.

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Помимо Сухарева ликвидированы старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев. Также уничтожен капитан Алексей Никитин, житель Костромы, который служил в одной из воинских частей Анапы.

15 марта СНБО опубликовал список российских генералов и полковников, которых уничтожили украинские военные.

Вадим Ребрина

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