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В Украине ликвидирован командир полка армии оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 19:28
В Украине ликвидирован командир полка армии оккупантов - Фото
Фото: gtrk-kostroma.ru

В Украине уничтожен командир 331-го гвардейского парашютно-десантного полка армии оккупантов полковник Сергей Сухарев. Об этом сообщает ГТРК Кострома.

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Помимо Сухарева ликвидированы старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев. Также уничтожен капитан Алексей Никитин, житель Костромы, который служил в одной из воинских частей Анапы.

  • 15 марта СНБО опубликовал список российских генералов и полковников, которых уничтожили украинские военные. 
Вадим Ребрина
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Россия война оккупанты
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