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Медицина | В Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield от коронавирусной болезни

16.03.2021, 09:06
В Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield от коронавирусной болезни - Фото
Вакцина CoviShield (фото – пресс-служба Киевской ОГА)

Для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцинации препаратом CoviShield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca) принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней. Об этом LIGA.net сообщил член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

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По его словам, обсуждение этой темы началось еще в феврале – после публикации в журнале The Lancet результатов масштабного исследования эффективности вакцины в Британии.

В начале марта НТГЭИ рекомендовала Минздраву увеличить интервал.

СПРАВКА. Британское исследование показало, что эффективность защиты привитого от легких/средних симптомов ковида после одной дозы (с 22 по 90 день после укола) – около 76%. У тех, кто получил второй укол через 12 недель, эффективность была 81,3%. Если вторую дозу давали менее чем через 6 недель, – всего 55,1%. Госпитализаций с COVID-19 в привитой группе не было после первого трехнедельного периода. 

"Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры". Это даст нам возможность применить 250 000 доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы (при плане в 28 дней, – ред.)", – сообщил Лапий.

Он уточнил, что корректировка схемы не касается других антиковидных вакцин, которые получит Украина.

Смотрите видео: Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19

По словам доцента кафедры детских инфекционных болезней Национальной медакадемии последипломного образования им. Шупика, на сайте Минздрава вскоре должно появиться соответствующее сообщение.

  • Другое исследование показало, что одна доза "астры" при замере в пятую неделю после укола на 94% снизила частоту госпитализаций у тех, кому 80 лет и больше, и кто все-таки заразился коронавирусом.
  • Вчера у главы Минздрава Степанова привились родители, а с 22 марта вакцинация начнется через семейных врачей.
  • Сейчас у препарата Oxford-AstraZeneca проблемы: ряд крупных и малых стран желает дополнительно уточнить профиль ее безопасности после сообщений о случаях тромбозов после прививки (ни один регулятор пока не говорит, что они произошли от прививки).
  • Британия, Канада, Австралия, Румыния, Марокко (и снова Австрия) и другие продолжают вакцинировать "астрой", настаивая, что те, кто поставил процесс на паузу, просто перестраховываются.
  • Сегодня Евроагентство по лекарственным средствам (EMA) вынесет дополнительное заключение о вакцине. Ситуацию также сегодня рассмотрят и в ВОЗ.
  • Эффект от вакцинации среди медиков Британии: данные на март 2021 года о защищенности переболевших и привитых.

Читайте также: После дозы AstraZeneca госпитализации резко упали: данные из Британии

Евгений Пилипенко
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