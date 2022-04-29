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В Украине по статистике не осталось тех, кто хорошо относится к Путину – опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 15:19
В Украине по статистике не осталось тех, кто хорошо относится к Путину – опрос Рейтинга - Фото
Владимир Путин (Фото - EPA)

В Украине по статистике не осталось почти никого, кто позитивно оценивал бы диктатора РФ Владимира Путина. Об этом говорят результаты нового социологического опроса группы Рейтинг.

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В опросе на тему международного партнерства Украины респондентов спрашивали об их  отношении к мировым лидерам

Чемпионами по негативному восприятию стали Владимир Путин (его оценивают отрицательно 98% опрошенных, положительно – 0%) и диктатор Беларуси Александр Лукашенко (оценивают отрицательно – 96%, положительно – 3%).

Опубликованная группой Рейтинг инфографика показывает, как менялось отношение украинцев к этим политикам.

Отношение украинцев к мировым лидерам – опрос группы Рейтинг от 26 апреля 2022 года

Опрос проводился 26 апреля 2022 года среди 1000 граждан Украины от 18 лет и старше, живущих во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью по номерам, выбранным компьютером. Ошибка репрезентативности не более 3,1%. 

На вопрос о заказчике исследования в группе Рейтинг ответили LIGA.net, что все девять волн опросов, проведенные после начала российского вторжения, проводились группой Рейтинг по собственной инициативе и за свой счет.

Сергей Бережной
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группа рейтинг социологический опрос
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