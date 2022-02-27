UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине открыли горячую линию для родственников солдат РФ. За первый час – 100 звонков

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 00:19
В Украине открыли горячую линию для родственников солдат РФ. За первый час – 100 звонков - Фото
Снимок экрана 2022-02-26 в 19.31.19

В Украине запустили горячую линию для родственников российских военных "Вернись живым из Украины", чтобы они могли узнать о судьбе отправившихся "на учения" оккупантов. За первый час работы линии поступило более 100 звонков. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Украине открыли горячую линию для родственников солдат РФ. За первый час – 100 звонков

По его словам, абсолютное большинство позвонивших войны с Украиной не хотят и в шоке, что их дети оказались в чужой стране.

Геращенко привел несколько примеров таких звонков.

Мама Еременко Оксана из Краснодара ищет сына Еременко Данила, 21.08.2001 года рождения, контрактник, из Краснодара, служил в Крыму, воинская часть возле Симферополя. Мама знает, что идет война, хочет найти сына и вернуть домой.

Жена ищет Сизова Александра Сергеевича, 02.03.1992 года рождения, солдат, контрактник с 2017 года, в/ч 54801, г. Ставрополь. Знают, что Россия воюет с Украиной, уже распространяют информацию, что нужно забирать своих мужей и сыновей, очень боятся преследований.

Отец (живет в Росиии) и брат (живет в Таджикистане) ищут Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 года рождения, солдат-контрактник, воинская часть находится в посёлке Калининец Московской области, служит с 09.2021 года. Знают, что Россия воюет с Украиной, не знали, куда поехал, не выходит на связь, очень хотят вернуть его, рассказывают знакомым, где могут быть их мужья и дети.

"То ли еще будет! Криком кричать будете, чтобы войну остановить!" – написал Геращщенко.

Он также призвал массово спамить электронные почты россиян видео с сожженной техникой, убитыми и ранеными российскими солдатами. Плюс ссылка на горячую линию "Вернись живым из Украины".

На утро 26 февраля количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек.

Читайте также: Геращенко призвал владельцев наружной рекламы проводить психологические атаки на россиян

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война оккупанты антон геращенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 