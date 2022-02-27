В Украине открыли горячую линию для родственников солдат РФ. За первый час – 100 звонков

В Украине запустили горячую линию для родственников российских военных "Вернись живым из Украины", чтобы они могли узнать о судьбе отправившихся "на учения" оккупантов. За первый час работы линии поступило более 100 звонков. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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По его словам, абсолютное большинство позвонивших войны с Украиной не хотят и в шоке, что их дети оказались в чужой стране.

Геращенко привел несколько примеров таких звонков.

Мама Еременко Оксана из Краснодара ищет сына Еременко Данила, 21.08.2001 года рождения, контрактник, из Краснодара, служил в Крыму, воинская часть возле Симферополя. Мама знает, что идет война, хочет найти сына и вернуть домой.

Жена ищет Сизова Александра Сергеевича, 02.03.1992 года рождения, солдат, контрактник с 2017 года, в/ч 54801, г. Ставрополь. Знают, что Россия воюет с Украиной, уже распространяют информацию, что нужно забирать своих мужей и сыновей, очень боятся преследований.

Отец (живет в Росиии) и брат (живет в Таджикистане) ищут Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 года рождения, солдат-контрактник, воинская часть находится в посёлке Калининец Московской области, служит с 09.2021 года. Знают, что Россия воюет с Украиной, не знали, куда поехал, не выходит на связь, очень хотят вернуть его, рассказывают знакомым, где могут быть их мужья и дети.

"То ли еще будет! Криком кричать будете, чтобы войну остановить!" – написал Геращщенко.

Он также призвал массово спамить электронные почты россиян видео с сожженной техникой, убитыми и ранеными российскими солдатами. Плюс ссылка на горячую линию "Вернись живым из Украины".

На утро 26 февраля количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек.

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Вадим Ребрина

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