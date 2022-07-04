В Великобритании думают над конфискацией российских активов для передачи их Украине
Великобритания хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян, чтобы передать их Украине. Об этом заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс, передает Guardian.
Трасс заявила, что поддерживает идею о том, что правительство может конфисковать замороженные российские активы в Великобритании и перераспределить их между жертвами войны России в Украине.
"Я поддерживаю эту концепцию... Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях", – сказала Трасс.
Она сказала, что для этой инициативы, скорее всего, потребуется закон, но не обязательно.
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