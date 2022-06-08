В Запорожской области россияне похищают мужчин и угоняют машины – ОВА

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военнослужащие продолжают заниматься мародерством и похищениями. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

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По данным ОВА, россияне в селах Новокаменка, Конские Раздоры, Каменка, Солодководное, пгт Бильмак Пологовского района и в селе Днепровка Васильевского района угнали шесть легковых и три грузовых автомобиля.

"Российские оккупанты продолжают похищать людей. В городе Мелитополь и Токмак, селе Копани Пологовского района рашисты похитили трех местных мужчин", – сообщила ОВА.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона рассказал, что за три месяца временной оккупации россияне похитили в Мелитополе более 500 человек: "Кого-то держали три часа, кого-то держат больше трех месяцев".

По словам Федорова, оккупанты без объяснения каких-либо причин удерживают в плену уже более трех месяцев сына главы Запорожской районной государственной администрации Олега Буряка – 16-летнего Владислава Буряка.

Также Федоров напомнил об отказе директоров местных школ сотрудничать с оккупантами, после чего россияне похитили и забрали в плен четырех таких "отказников", а через три дня "выпустили где-то в поле".

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Оксана Житнюк

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