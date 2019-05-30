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30.05.2019, 16:04

Вакарчук дал первое обещание о работе в Раде: видео

Вакарчук дал первое обещание о работе в Раде: видео - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В случае прохождения в парламент, члены партии Голос Святослава Вакарчука собираются только персонально голосовать в ВР

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук дал обещание в интервью LIGA.net, что избранные депутаты от его партии обязательно будут голосовать персонально. Полную версию разговора читайте здесь: Святослав Вакарчук: "Если бы политики работали - этого интервью бы не было".

"Мы точно никогда не будем продавать свои голоса. Не будем бегать, как пианисты, по рядам. Святослав Вакарчук может пообещать, что кнопкодавов не будет", - заявил он. При этом он отметил, что партия Голос допускает изменение системы для голосования. Например, внедрение голосования с отпечаком пальца.

Кроме того, лидер политсилы высказался о возможности изменить регламент ВР для принятия решений не 226 голосами, а от количества присутствующих нардепов. "Партия все еще вырабатывает идею на этот счет", - добавил он.

По его мнению, такой подход позволит исключить дилеммы, когда депутаты-члены международных организаций должны одновременно находится и в ВР, и в командировках за границей.

"Представьте, что вы депутат партии Голос и член международного комитета. Вы сейчас в ПАСЕ. И вы в ситуации, когда в парламенте голосование за очень важный закон. Например, закон о языке. И в ПАСЕ, тоже проходит важное голосование по санкциям против России. Вы должны быть в двух местах", - объяснил Вакарчук.

Поэтому, считает он, если нужны недостающие голоса депутатов, надо изменить регламент и легализовать голосование за коллег. "Если это невозможно, то мы переносим голосование", - подытожил музыкант. 

Полную версию разговора читайте здесь: Святослав Вакарчук: "Если бы политики работали - этого интервью бы не было".

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Теги: Святослав Вакарчук, выборы-2019
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