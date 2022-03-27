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Вчера РФ одномоментно запустила рекордные 70 ракет, долетело лишь восемь – The Insider

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 18:34
Вчера РФ одномоментно запустила рекордные 70 ракет, долетело лишь восемь – The Insider - Фото
Российская крылатая ракета (фото - ЕРА)

Вчера, 26 марта, Россия одномоментно выпустила рекордные 70 ракет по Украине, но долетели лишь восемь из них. Об этом сообщают журналисты российского расследовательного проекта The Insider со ссылкой на свои источники.

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По данным журналистов, 52 ракеты были выпущены из российских кораблей в акватории Севастополя. Не менее 18 – из Беларуси. Это рекорд по одномоментному запуску ракет с начала полномасштабного вторжения РФ.

Общая стоимость ракет – $340 млн прямых производственных расходов в ценах 2020 года. С учетом логистики – до $500 млн только за залпы с Черного моря.

По данным The Insider, украинская ПВО поставила рекорд по сбитым целям: из этих по меньшей мере 70 запущенных ракет долетели лишь восемь, остальные были уничтожены в небе.

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Марк Сировой
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