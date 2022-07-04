Великобритания будет лидировать в поддержке восстановления Украины – Трасс

Великобритания намерена лидировать в поддержке восстановления Украины. Об этом заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс, передает Reuters.

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Как отмечается, в 2023 году Великобритания проведет конференцию, посвященную помощи Украине восстановиться от ущерба, нанесенного вторжением России.

В этом году конференция по восстановлению Украины (URC2022) начнется 4 июля в Лугано, там обсудят, как восстановить Украину, собрав украинскую делегацию с представителями других стран, международных организаций и гражданского общества.

Великобритания заявила, что работает с Украиной и другими странами над проведением конференции в следующем году, и она войдет в наблюдательный совет, чтобы помочь координировать действия Украины и ее союзников по восстановлению. Офис будет открыт в Лондоне.

"Мы лидировали в поддержке Украины во время войны и будем продолжать лидировать в поддержке плана восстановления и развития правительства Украины, – заявила Трасс. – Восстановление Украины после агрессивной войны России станет символом власти демократии над автократией. Это покажет Путину, что его попытки уничтожить Украину только создали более сильную, более процветающую и более сплоченную нацию".

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Наталия Медведева

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