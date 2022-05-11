Великобритания подписала взаимные гарантии безопасности со Швецией

Премьер-министр Великобритании подписал декларацию о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Аналогичный документ Джонсон сегодня подпишет с Финляндией, сообщает The Guardian.

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Швеция и Финляндия сейчас не входят в НАТО, хотя обе страны обираются подать заявки на вступление в ответ на полномасштабное вторжение РФ. Страны обеспокоены, что могут быть уязвимы, пока Альянс будет рассматривать их возможные заявки.

Сегодня Джонсон подписал гарантии безопасности со Швецией, позднее ожидается подписание такого документа в Хельсинки. Декларации предусматривают кардинальные изменения в сотрудничестве в области обороны и безопасности между Великобританией и обеими странами, интенсификацию обмена разведданными, ускорение совместной военной подготовки, помощь в противостоянии гибридным киберугрозам, а также укрепление безопасности во всех трех странах и в Северной Европе.

"Мы непоколебимы и недвусмысленно поддерживаем как Швецию, так и Финляндию, и подписание этих деклараций безопасности является символом вечной уверенности между нашими странами", – заявил Джонсон.

Ожидается, что Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО уже в мае.

Швеция также получит гарантии безопасности от США, пока 30 членов НАТО будут рассматривать возможную заявку Стокгольма на вступление в Альянс.

Оксана Житнюк

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