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Великобритания подписала взаимные гарантии безопасности со Швецией

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 16:30
Великобритания подписала взаимные гарантии безопасности со Швецией - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Премьер-министр Великобритании подписал декларацию о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Аналогичный документ Джонсон сегодня подпишет с Финляндией, сообщает The Guardian.

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Швеция и Финляндия сейчас не входят в НАТО, хотя обе страны обираются подать заявки на вступление в ответ на полномасштабное вторжение РФ. Страны обеспокоены, что могут быть уязвимы, пока Альянс будет рассматривать их возможные заявки.

Сегодня Джонсон подписал гарантии безопасности со Швецией, позднее ожидается подписание такого документа в Хельсинки. Декларации предусматривают кардинальные изменения в сотрудничестве в области обороны и безопасности между Великобританией и обеими странами, интенсификацию обмена разведданными, ускорение совместной военной подготовки, помощь в противостоянии гибридным киберугрозам, а также укрепление безопасности во всех трех странах и в Северной Европе.

"Мы непоколебимы и недвусмысленно поддерживаем как Швецию, так и Финляндию, и подписание этих деклараций безопасности является символом вечной уверенности между нашими странами", – заявил Джонсон.

Оксана Житнюк
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