Великобритания предоставит Украине ракеты, позволяющие противостоять РФ на море – посол

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение для кораблей, которое позволит "что-то противопоставить русским в Черном и Азовском морях". Об этом в интервью Радио НВ заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

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Он напомнил, что Украина и Великобритания уже подписали военные соглашения на 1,7 млрд фунтов стерлингов.

По словам Пристайко, соглашения предполагают сооружение в Шотландии двух минных тральщиков, постройку кораблей в Британии и постройка кораблей на украинских верфях

"И это ракетное вооружение. В первый раз наши вооруженные силы получат реальное оружие, ракеты, которые нам позволят наконец что-то противопоставить русским в Черном и Азовском морях", – сказал Пристайко.

"Великобритания хочет понять для себя и найти новых, если хотите, друзей. На кандидатуру такого друга Украина, в принципе, подходит. Несмотря на весь багаж проблем, который тянет за собой дружба с нашим государством, а это в первую очередь противостояние с РФ, Британия готова к такому шагу", – добавил посол.

22 января Пристайко сообщал, что два противоминных корабля уже готовы и проходят дооборудование в британской компании Babcock. Также он сказал, что Британия предоставит Украине противокорабельные ракеты, "которые делают примерно то же самое, что противотанковые американские и британские ракеты". Они будут установлены на моторные бронированные скоростные катера.

27 января Рада ратифицировала рамочное соглашение между правительствами Украины и Великобритании об официальной кредитной поддержке развития возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

17 января Британия начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW.

2 февраля стало известно, что Великобритания выделит Украине еще около 2 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд) на инфраструктурные и энергетические проекты.

Вадим Ребрина

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