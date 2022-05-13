Великобритания просит союзников помочь Украине перейти на стандарты НАТО к концу лета

Великобритания призвала союзников помощь Украине в переходе на технику и оборудование стандартов НАТО к концу лета. Об этом заявила глава британского МИДа Лиз Трасс по итогу встречи министров иностранных дел G7, сообщает CNN.

Трасс уточнила, что переход Украины на стандарты НАТО включает поставку артиллерийских снарядов стандарта НАТО, а также обучение и экспертизу украинских военных.

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Также Лиз Трасс призвала международных союзников вводить дополнительные санкции против России до тех пор, пока она полностью не уйдет из Украины и не согласится на заключение мира.

Министр призвала G7 не снимать санкции с России, пока эти требования не будут выполнены.

Помимо поддержки со стороны НАТО, Трасс также призвала G7 спланировать помощь Украине в послевоенном восстановлении, предоставив финансовую и техническую помощь, "опираясь на принцип плана Маршала".

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Роман Брыль

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