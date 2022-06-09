Великобритания ужесточает механизм наказания за нарушение санкций

Великобритания вносит изменения в механизм привлечения к ответственности за несоблюдение введенных ей экономических санкций страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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С 15 июня Управлению по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании не нужно будет доказывать, что компании или лица, нарушающие санкционные меры страны, знали или должны были знать о том, что они нарушают правила.

Вместо этого нарушения санкций будут оцениваться OFSI на основе строгой ответственности – это означает, что агентству нужно будет доказать только сам факт нарушения санкций, а не то, что компания или физическое лицо знали, что нарушают запрет.

Как отмечается, это изменение, внесенное правительством Великобритании в законопроект об экономических преступлениях, принятый в марте, приближает британский режим к модели, используемой для обеспечения соблюдения санкций в США.

Изменение касается гражданского исполнения всех санкций, введенных Великобританией, в том числе тех, которые были наложены на Россию после ее вторжения в Украину.

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Наталия Медведева

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