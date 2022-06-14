Венедиктова создала новый департамент в ОГП, руководителем назначила экс-коллегу мужа – УП

Новый департамент Офиса генерального прокурора, который будет отвечать за экономические преступления и кибербезопасность, возглавил Сергей Кропива – бывший коллега мужа генпрокурора Ирины Венедиктовой. Он получил должность без конкурса, сообщает Украинская правда, в распоряжении которой оказалась копия приказа.

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По данным издания, Кропива смог возглавить новый департамент без конкурса, так как он будет выполнять функции только госслужащего, а не прокурора. В мае Рада разрешила назначать работников на такие должности без конкурса во время действия военного положения.

УП сообщает, что 6 июня Венедиктова подписала приказ, которым ликвидировала сразу два подразделения: отдел кибербезопасности, а также и управление, которое занимается расследованием преступлений против экономики государства. Тем же приказом Венедиктова создала новый департамент, который должен отвечать и за экономические преступления, и за кибербезопасность.

Его штат – 77 сотрудников, а расформированный состоял из 41 человека.

Кропива раньше работал в киберполиции, он был начальником киевского управления и первым заместителем главы. Тогда же заместителем руководителя киберполиции работал Денис Колесник – муж Венедиктовой.

Как пишет издание, из-за того, что Кропива формально не является прокурором, он не сможет выполнять ряд обязанностей – в частности, заниматься процессуальным руководством, принимать решения, связанные с расследованиями, давать указания прокурорам. В ОГП журналистам сказали, что работа Кропивы будет состоять в менеджерстве. Там утверждают, что такой подход "будет способствовать усилению гарантий независимости прокурорской деятельности", а само назначение Кропивы объяснили "ценным опытом в сфере борьбы с киберпреступностью".

При этом, по официальным данным ОГП, в настоящее время ни один другой начальник аналогичного подразделения не занимает должность госслужащего. Она предусмотрена еще в одном департаменте, но сейчас вакантна.

В ноябре 2020-го муж Венедиктовой Денис Колесник уволился с должности замначальника киберполиции, получил при увольнении почти 780 000 грн, а через неделю подал заявление на конкурс на ту же должность.

Тогда в киберполиции объяснили, что Колесника уволили со службы 30 сентября "в связи с сокращением занимаемой должности, а также имеющейся выслуге более 25 лет для назначения пенсии", а 1 октября на его должность, уже квалифицированную как "государственная служба", объявили конкурс.

Оксана Житнюк

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