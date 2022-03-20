Верещук: Россияне готовят захват гумколоны с минированием пути Харьков-Малая Рогань
20.03.2022, 15:53
Ирина Верещук (скриншот видео 24 канала, YouTube)
По данным агентурной разведки, на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны по маршруту Харьков-Малая Рогань с минированием пути, заявила в срочном обращенни Ирина Верещук.
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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилась с требованием к российской стороне "прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права!"
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