Верещук: В плену РФ 1700 украинцев, 500 – женщины. Их бреют наголо, заставляют раздеваться

Российские оккупанты сейчас удерживают в плену 1700 украинских военных и гражданских, 500 из них – женщины. Оккупанты бреют женщин наголо и заставляют раздеваться для осмотра. Об этом рассказала глава Минреинтеграции Ирина Верещук в интервью Reuters.

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"Заставляют стоять, не дают сесть. Бреют наголо, заставляют каждый день раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство. Они хотят, чтобы мы испугались. Они хотят, чтобы мы плакали и были жертвами. Но мы не такие. Наши девушки и женщины... просят нас продолжать бороться за нашу победу", – сказала Верещук.

Глава Минреинтеграции сообщила, что в плену россиян сейчас не только украинские солдаты, но и сотни мирных жителей, в том числе священников, журналистов и активистов, которые, по ее словам, содержатся в камерах вместе с преступниками.

При этом РФ настаивает на паритетном обмене, однако в плену у Украины нет российских гражданских.

9 апреля Верещук сообщала, что прошел третий обмен пленными с РФ. Домой вернулись 12 военных украинцев, среди которых одна женщина-офицер.

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Оксана Житнюк

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