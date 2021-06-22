"Вероятно, перед матчем сборной России". В Дании разрисовали в триколор памятник Шевченко

В Копенгагене неизвестные разрисовали в российский триколор памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Вероятно, это произошло в ночь перед матчем сборной России против Дании на Евро-2020, который состоялся вчера в этом городе, сообщает посольство Украины в Дании на своей Facebook-странице.

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"Вероятно в ночь на понедельник 21 июня 2021, накануне футбольного матча Дания-Россия, был осквернен памятник украинскому гению – Тарасу Григорьевичу Шевченко в Копенгагене. Великий Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды", – говорится в сообщении.

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В посольстве назвали это происшествие "проявлением вандализма и провокацией против Украины". По мнению дипучреждения, этот "позорный случай" в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия реальна, а "преступные действия Кремля преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира".

Посольство призвало правоохранителей Дании немедленно начать расследование и наказать виновных.

Вчера сборная России разгромно проиграла Дании (1:4) и вылетела с Евро-2020.

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Марко Сировой

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