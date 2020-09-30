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Власти Украины решили, как с 5 ноября будут называть Лукашенко

30.09.2020, 11:16
Власти Украины решили, как с 5 ноября будут называть Лукашенко - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видеозаписи)

Статусов вроде "нелегитимный" или "незаконно избранный" не будет: Украина после окончания каденции Лукашенко будет называть его просто Лукашенко

Начиная 5 ноября – дня завершения каденции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – Украина официально будет называть его просто "Александром Лукашенко", то есть без определения должности/статуса. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Александр Лукашенко", – лаконично ответил он на соответствующий вопрос.

Журналистка, которая его задала, уточнила: возможно, все же станут называть "незаконно избранный" или "нелегитимный президент"?

"Смотрите, это прекрасные формулировки для медиа-заголовкой, для постов в Facebook", – сказал Кулеба и подчеркнул, что "официальная позиция – Александр Лукашенко".

Сегодня Кулеба заявил, что несмотря на заявления и действия Лукашенко, Беларусь "остается для Украины дружественным государством-соседом".

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Евгений Пилипенко
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