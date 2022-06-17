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ВМС Украины ракетой Harpoon поразили российский буксир. Он вез оружие на Змеиный

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 09:53
ВМС Украины ракетой Harpoon поразили российский буксир. Он вез оружие на Змеиный - Фото
Ракетная система Harpoon (Фото: flickr/U.S. Pacific Fleet)

Военно-морские Силы поразили российский буксир, который имел систему противовоздушной обороны на борту и шел к острову Змеиный. Об этом сообщает командование ВМСУ.

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Отмечается, что был поражен буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех". Попадание было, когда он вез на остров Змеиный боеприпасы, оружие и личный состав ЧФ РФ. Зенитно-ракетный комплекс "Тор" на борту не помог буксиру избежать удара.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко уточнил: буксир поразили американской ракетой Haproon.

Отмечается, что "Василий Бех" был построен на судоремонтном заводе в Астрахани, водоизмещение – 1605 тонн, был принят в Черноморский флот России в 2017 году.

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Марк Сировой
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