ВМС Украины ракетой Harpoon поразили российский буксир. Он вез оружие на Змеиный
Военно-морские Силы поразили российский буксир, который имел систему противовоздушной обороны на борту и шел к острову Змеиный. Об этом сообщает командование ВМСУ.
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Отмечается, что был поражен буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех". Попадание было, когда он вез на остров Змеиный боеприпасы, оружие и личный состав ЧФ РФ. Зенитно-ракетный комплекс "Тор" на борту не помог буксиру избежать удара.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко уточнил: буксир поразили американской ракетой Haproon.
Отмечается, что "Василий Бех" был построен на судоремонтном заводе в Астрахани, водоизмещение – 1605 тонн, был принят в Черноморский флот России в 2017 году.
- Украинские военные в начале мая уже уничтожали российские катера и вертолет на острове Змеиный.
- После встречи Рамштайн-2 Украина начала получать противокорабельные ракеты Harpoon. После третьего заседания формата партнеры должны поставить их еще больше.
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