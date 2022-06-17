ВМС Украины ракетой Harpoon поразили российский буксир. Он вез оружие на Змеиный

Военно-морские Силы поразили российский буксир, который имел систему противовоздушной обороны на борту и шел к острову Змеиный. Об этом сообщает командование ВМСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что был поражен буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех". Попадание было, когда он вез на остров Змеиный боеприпасы, оружие и личный состав ЧФ РФ. Зенитно-ракетный комплекс "Тор" на борту не помог буксиру избежать удара.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко уточнил: буксир поразили американской ракетой Haproon.

Отмечается, что "Василий Бех" был построен на судоремонтном заводе в Астрахани, водоизмещение – 1605 тонн, был принят в Черноморский флот России в 2017 году.

Читайте также: "Будем биться, сколько нужно". Буданов объяснил стратегическую важность острова Змеиный

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.