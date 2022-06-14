Военные ресурсы России истощены, Кремль может объявить всеобщую мобилизацию – Bloomberg

Руководство российской армии прочесывает всю страну в поисках живой силы и вооружений, в том числе старых танков, базирующихся на Дальнем Востоке, потому что большая часть военного потенциала РФ за первые 100 дней вторжения в Украину израсходована. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

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В результате, в течение ближайший нескольких месяцев Россия будет вынуждена замедлить военные действия в Украине для основательной перегруппировки, заявили источники.

Кремль также может быть вынужден объявить массовую мобилизацию, чтобы обеспечить продолжение войны, пишет издание.

Хотя сейчас, похоже, началась война на истощение, высокопоставленный восточноевропейский чиновник заявил, что тупиковая ситуация вряд ли продлится в долгосрочной перспективе, и предупредил, что решающий момент может наступить через несколько месяцев.

Публично российские официальные лица отрицают какие-либо трудности, связанные с поддержанием военных действий. В частном порядке некоторые кремлевские инсайдеры предположили, что Кремль ожидал, что решимость Запада ослабнет раньше, чем путинская, сообщил Bloomberg.

23 мая Генштаб ВСУ сообщал, что Россия вынуждена снимать с хранения устаревшие советские танки Т-62 из-за значительных потерь в Украине.

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Вадим Ребрина

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