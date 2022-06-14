UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Военные ресурсы России истощены, Кремль может объявить всеобщую мобилизацию – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 22:47
Военные ресурсы России истощены, Кремль может объявить всеобщую мобилизацию – Bloomberg - Фото
Унчитоженная техника армии РФ в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Руководство российской армии прочесывает всю страну в поисках живой силы и вооружений, в том числе старых танков, базирующихся на Дальнем Востоке, потому что большая часть военного потенциала РФ за первые 100 дней вторжения в Украину израсходована. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате, в течение ближайший нескольких месяцев Россия будет вынуждена замедлить военные действия в Украине для основательной перегруппировки, заявили источники.

Кремль также может быть вынужден объявить массовую мобилизацию, чтобы обеспечить продолжение войны, пишет издание.

Хотя сейчас, похоже, началась война на истощение, высокопоставленный восточноевропейский чиновник заявил, что тупиковая ситуация вряд ли продлится в долгосрочной перспективе, и предупредил, что решающий момент может наступить через несколько месяцев.

Публично российские официальные лица отрицают какие-либо трудности, связанные с поддержанием военных действий. В частном порядке некоторые кремлевские инсайдеры предположили, что Кремль ожидал, что решимость Запада ослабнет раньше, чем путинская, сообщил Bloomberg.

  • 23 мая Генштаб ВСУ сообщал, что Россия вынуждена снимать с хранения устаревшие советские танки Т-62 из-за значительных потерь в Украине.

Читайте также: Ресурс далеко не исчерпан. США ожидают на Рамштайн-3 анонсов новых поставок оружия Украине

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война вооружение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 