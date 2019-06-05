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05.06.2019, 11:55

Вопрос о вступлении в НАТО вынесем на референдум - Зеленский

Вопрос о вступлении в НАТО вынесем на референдум - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент заявил, что сначала надо рассказать украинцам, "что такое НАТО", и почему Альянс - "это не страшно"

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина "обязательно" вступит в НАТО, но только после проведения информационной кампании и референдума по этому вопросу. Об этом он заявил в эфире канала 1+1.

По его мнению, сначала "нужно объяснить украинцам, что Альянс – это не страшно".

"Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы информационно должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО", – сказал Зеленский.

Сразу после назначения, 21 мая, глава АП Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться на референдуме. Через два дня Зеленский сказал, что такой референдум якобы не будет иметь законодательной инициативы, "это способ выяснить мнение общества".

7 февраля Рада проголосовала за изменения в Конституцию по поводу стратегического курса на полноценное членство в ЕС и НАТО. 20 апреля пятый президент Петр Порошенко утвердил план мер для реализации этого курса.

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Теги: Владимир Зеленский, нато, референдум
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