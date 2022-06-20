Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 июня

1. РАСКОЛ СРЕДИ НЕМЕЦКИХ УЛЬТРАПРАВЫХ: В ПАРТИИ AFD СПОРИЛИ, КАК НАЗЫВАТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ. Немецкая ультраправая партия Альтернатива для Германии (AfD) досрочно завершила федеральную партийную конференцию из-за того, что не смогла принять общую позицию по войне в Украине (подробнее).

2. ОФИЦИАЛЬНО. БЛОК МАКРОНА НЕ СМОГ НАБРАТЬ АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО В ПАРЛАМЕНТЕ ФРАНЦИИ. На парламентских выборах во Франции, второй тур которых состоялся 19 июня, победил альянс Ensemble! президента Эмманюэля Макрона, однако его результат не позволяет сформировать абсолютное большинство в Национальной ассамблее (подробнее).

3. ЕРМАК НЕ ВИДИТ ВЫСОКОГО РИСКА ВТОРЖЕНИЯ БЕЛАРУСИ. В ОП СЧИТАЮТ, ЧТО НАРОД ТАМ ПРОТИВ. Глава Офиса президента Андрей Ермак оценивает вероятность подключения армии Беларуси к российской полномасштабной войне против Украины как "не очень высокую" из-за непопулярности такой идеи среди граждан страны (подробнее).

4. СБЛИЖЕНИЕ С УКРАИНОЙ – ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ, НА КАЖДОМ В ЕС ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – БЕРБОК. Процесс предоставления Украине юридического статуса кандидата в члены Евросоюза – это "исторический момент", считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (подробнее).

5. ОПЗЖ – ВСЁ. ЛЬВОВСКИЙ СУД ЗАПРЕТИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОРОССИЙСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ. Восьмой апелляционный административный суд во Львове в понедельник принял решение о запрете деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (подробнее).

6. 14 РАКЕТ ЗА ТРИ ЧАСА. РОССИЯ ОБСТРЕЛЯЛА ЮГ УКРАИНЫ: ОДЕССУ, ОЧАКОВ, УСТЬЕ ДУНАЯ. Россия в понедельник нанесла массированный ракетный удар по югу Украины. В течение трех часов враг выпустил 14 ракет (подробнее).

7. РИСКИ ЕСТЬ. ВСУ ГОТОВЫ К ВТОРЖЕНИЮ СО СТОРОНЫ БЕЛАРУСИ И ПРИДНЕСТРОВЬЯ — МИНОБОРОНЫ. Вооруженные Силы Украины готовы к возможному вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья, прорабатывая все потенциальные сценарии, сообщила замминистра обороны Анна Маляр (подробнее).

8. УКРАИНА РАТИФИЦИРОВАЛА СТАМБУЛЬСКУЮ КОНВЕНЦИЮ. Верховная Рада в понедельник, 20 июня, ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция). Законопроект №0157 о ратификации поддержали 259 депутатов (подробнее).

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Вадим Ребрина

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