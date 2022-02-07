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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 февраля

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 февраля - Фото

1. ИНТЕНСИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ: В УКРАИНЕ СЕГОДНЯ ГЛАВЫ МИД ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ. Ключевыми темами переговоров станут поддержка Украины в противодействии агрессии России, реализация комплексного пакета сдерживания этой агрессии, усиление взаимодействия в области безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности Украины. (подробнее)

2. СЛОВАКИЯ ГОТОВА ПОМОГАТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И ШТАБАМ ВСУ. Власти Словакии готовы помогать частям и штабам Вооруженных Сил Украины как консультациями, так и "практической помощью", заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь. (подробнее)

3. ПОДРОСТКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 1000 ГРИВЕНЬ ЗА ВАКЦИНАЦИЮ. С понедельника, 7 февраля, украинцы в возрасте от 14 лет, которые сделали прививку от COVID-19, смогут получить 1000 грн по программе єПідтримка. (подробнее)

4. ДЕЛО ТРУХИНА. НА КАМЕРАХ ВИДНО, ЧТО ЗА РУЛЕМ АВТО БЫЛ ЧЕЛОВЕК В КРАСНОЙ ОДЕЖДЕ. Госбюро расследований заявило, что изучило материалы с более 1000 видеокамер, на которых зафиксировано перемещение нардепа фракции Слуга народа Александра Трухина в день ДТП 23 августа 2021 года. В ГБР пришли к выводу, что "за рулем был человек в одежде красного цвета". (подробнее)

5. ЗАДЕРЖАН НАРДЕП СЛУГИ НАРОДА: ПОДОЗРЕВАЮТ ВО ВЗЯТКЕ НА ПОЛМИЛЛИОНА ГРИВЕНЬ. Детективы НАБУ задержали нардепа от Слуги народа Сергея Кузьминых по подозрению в получении 558 000 грн неправомерной выгоды. (подробнее)

6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ ОПУСТИЛИСЬ НИЖЕ $30 МЛРД В ЯНВАРЕ. Уменьшение уровня международных резервов в январе обусловлено в основном валютными интервенциями НБУ, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке. (подробнее)

7. ШВЕДСКАЯ КОМПАНИЯ ТРЕБУЕТ ОТ GOOGLE 2,1 МЛРД ЕВРО КОМПЕНСАЦИИ. Шведский сервис сравнения цен PriceRunner подает в суд на Google с требованием выплатить 2,1 млрд евро за то, что технологический гигант отдал предпочтение собственным сервисам для сравнения цен. (подробнее)

8. META РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАВИТЬ ЕВРОПУ БЕЗ FACEBOOK И INSTAGRAM. Meta может прекратить работу Instagram и Facebook в Европе из-за правил ЕС об использовании данных. (подробнее)

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