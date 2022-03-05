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Войска РФ "держат паузу", украинская армия нанесла удар возле Херсона – сводка Арестовича

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 14:11
Войска РФ
Алексей Арестович (скриншот с видео)

Российские войска c утра не ведут активных действий — только тактические движения, а Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар в районе Херсона. Об этом в сводке на telegram-канале Офиса президента сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

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"Активных действий противник с утра не ведет. Он делает отдельные тактические движения, чтобы улучшить свои позиции и обеспечить поставки", – сказал он.

По его словам, Вооруженные силы Украины контролируют всю ситуацию и наносят отдельные контрудары – авиационные и артиллерийские: "Так, утром в районе Херсона наши ВСУ нанесли очень мощный удар по врагу. Сейчас его потери выясняются".

Ориентировочные потери противника на сегодня, по данным Арестовича: личного состава больше 10 000, танков — 269, боевых бронированных машин — 945, артиллерийских систем — 105, реактивных систем залпового огня — 50, средств ПВО — 19, самолетов — 39 (уточняется), вертолетов — 40 (уточняется), автомобильной техники — 409, легких быстрых катеров — 2, цистерн с ГСМ — больше 60, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3.

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Валерия Кондратова
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война с россией Алексей Арестович
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