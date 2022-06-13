Войска РФ разрушили мосты через Северский Донецк, а надо бы стремиться захватить их – ISW

Российские войска разрушили два моста через Северский Донецк, тогда как следовало стремиться захватить их. Об этом сообщил Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 12 июня.

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В ISW отмечают, что российские войска продолжали наземные штурмы в Северодонецке и его окрестностях под прикрытием сильного артиллерийского огня, но по состоянию на 12 июня не установили полный контроль над городом.

Захватчики разрушили два моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском и ведут массированный обстрел третьего.

"Российские войска, в принципе, должны стремиться захватить мосты, а не разрушать их, поскольку у них есть проблемы с форсированием реки Северский Донецк. Возможно, они надеются заблокировать украинских защитников в Северодонецке, отрезав им путь к отступлению, но кажется маловероятным, что выгода от захвата относительно небольшого числа военных ВСУ выше затрат на создание переправы через реку", – отметили аналитики.

По мнению экспертов ISW, россияне, вероятно, рассчитывают, что смогут прорваться либо в районе Тошковки, либо из Попасной на север, а затем окружить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца.

В тоже время очередная попытка российских войск атаковать Тошковку оказалась безуспешной.

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Наталия Медведева

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