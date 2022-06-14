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Воздушные силы ВСУ рассказали, как "Призрак Киева" взял на себя удар в первые недели войны

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 21:25
Воздушные силы ВСУ рассказали, как
Фото з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Моменты первой-второй недели широкомасштабной войны были самыми напряженными для Украины, так как тогда оккупанты планировали уничтожить Воздушные силы ВСУ и получить полное преимущество в небе. Однако украинские пилоты приняли на себя тяжелый удар защиты столичного неба и нанесли поражение противнику, несмотря на его количественное превосходство. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ходе брифинга 14 июня.

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"Киев охраняет 40-я бригада тактической авиации, откуда, собственно, и пошел образ Призрака Киева, совокупный образ наших военный летчиков. Они приняли на себя тяжелые удары тогда. Они приняли на себя удар защиты столицы, которая была целью номер один для оккупантов", – сказал Игнат.

По его словам, воздушные бои были очень тяжелыми, так как противник превосходил количественно в небе – один к шести, один к десяти.

"Но один случай, когда два украинских истребителя МиГ-29 взлетели на перехват, казалось, четырех высокотехнологичных российских истребителей-бомбардировщиков. Когда они разлетелись, их стало 12. Было четыре точки – стало 12 самолетов. Но наши пилоты не свернули с курса, они пошли в бой прямо на них. В результате этого воздушного боя мы потеряли пилота Александра Бринжалу, он героически погиб. Второй пилот выполнил задание и вернулся на базу. Оккупанты потеряли три своих дорогостоящих высокотехнологичных самолета в том бою", – рассказал Игнат.

По его словам, сейчас оккупанты боятся воздушных столкновений с украинскими Воздушными силами и избегают ближних боев.

Он отметил, что украинским пилотам помогал высокий боевой дух, так как они боролись на своей земле, а также прикрытие ЗРК.

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Оксана Житнюк
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киев миг-29 вс всу призрак киева Юрий Игнат
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