Возле границ Украины сосредоточены 75% вооруженных сил РФ – разведка США
К границам Украины подтянуты около 75% личного состава регулярной армии России, утверждает источник CNN в американской разведке.
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По утверждению этого источника, в полосе 60 км возле границы Украины сосредоточены около 120 батальонов из 160 российских батальонных тактических групп, что и составляет три четверти сил регулярной армии РФ.
Официальные службы США ранее оценили размер российской военной группировки вместе с террористическими формированиями на Донбассе в 190 000 человек.
Сотрудник разведки считает, что такая концентрация военной силы в непосредственной близости от Украины является "крайне необычной", и именно она стала одной из главных причин, которые заставляют США предполагать, что Россия готова к вторжению.
- В январе 2022 года Запад отказал требованию России закрыть перед Украиной двери в НАТО.
- 15 февраля Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ, наоборот, увеличила количество военных.
- 17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал сегодня, что Украина видит угрозу точечных провокаций России, но не полномасштабное вторжение.
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