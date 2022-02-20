Возле границ Украины сосредоточены 75% вооруженных сил РФ – разведка США

К границам Украины подтянуты около 75% личного состава регулярной армии России, утверждает источник CNN в американской разведке.

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По утверждению этого источника, в полосе 60 км возле границы Украины сосредоточены около 120 батальонов из 160 российских батальонных тактических групп, что и составляет три четверти сил регулярной армии РФ.

Официальные службы США ранее оценили размер российской военной группировки вместе с террористическими формированиями на Донбассе в 190 000 человек.

Сотрудник разведки считает, что такая концентрация военной силы в непосредственной близости от Украины является "крайне необычной", и именно она стала одной из главных причин, которые заставляют США предполагать, что Россия готова к вторжению.

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Сергей Бережной

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