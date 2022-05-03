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Враг продолжает наступление, несет потери. Сводка Генштаба за 3 мая

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 19:51
Враг продолжает наступление, несет потери. Сводка Генштаба за 3 мая - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии

Позади 69 сутки противостояния Украины российским оккупантам – захватчики не прекращают наступление на востоке страны, хотят получить контроль над Донецкой и Луганской областями, а также сухопутный коридор в Крым. На отдельных рубежах, враг производит оборудование второй линии обороны. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по итогам 3 мая.

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Слобожанское направление: враг продолжает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии Харьков.

Изюмское направление: противник наступает в направлении Изюм – Барвенково, несет потери.

Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

Донецкое и Таврическое направления: оккупанты совершают авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, продолжают наступление на линии фронта.

Южнобужское направление: враг ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, продолжает обстрелы подразделений наших войск, производит перегруппировку войск, наращивает силы.

Мариуполь: враг продолжает блокировать и обстреливать подразделения наших войск в районе завода Азовсталь.

В Приднестровском регионе Молдовы обстановка остается сложной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях – хочет взять под полный контроль населенные пункты Рубежное, Попасную, продолжить наступление на Лиман, Северск и Славянск.

ВСУ продолжают наносить урон противнику -подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ потеряли около 60 процентов личного состава погибшими и ранеными.

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Яна Катасонова
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война генштаб
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