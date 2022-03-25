Все больше российских военных с оружием переходят на сторону Украины – ГУР

По данным Главного управления разведки, все больше российских военных переходят на сторону Украины. Об этом ГУР сообщило в Telegram.

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"Все большее число российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина", – говорится в сообщении.

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Марк Сировой

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