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Все больше российских военных с оружием переходят на сторону Украины – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 04:18
Все больше российских военных с оружием переходят на сторону Украины – ГУР - Фото
Российские военные (фото - ЕРА)

По данным Главного управления разведки, все больше российских военных переходят на сторону Украины. Об этом ГУР сообщило в Telegram.

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"Все большее число российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина", – говорится в сообщении.

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Марк Сировой
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