Все страны ЕС поддерживают статус кандидата на членство в ЕС для Украины – Стефанишина
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в Евросоюзе есть полный консенсус по предоставлению статуса кандидата на членство в ЕС для Украины. Об этом она сообщила во время телемарафона в понедельник, отвечая на вопрос о том, продолжают ли три страны в ЕС выступать против кандидатства для Украины.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Каждая из этих стран после решения Еврокомиссии в пятницу подтвердила, что она поддерживает предоставление Украине статуса кандидата, не дожидаясь непосредственно заседания 24 июня", – сообщила Стефанишина.
Вице-премьер также отметила, что на этой неделе в ЕС продолжаются дебаты по формату предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
По словам Стефанишиной, каждая страна в ЕС имеет возможность предложить дополнительные условия для Украины.
Но, по ее мнению, сегодняшнее решение парламента по законопроекту об управлении отходами, а также ратификация Стамбульской конвенции, перевесит дискурс среди стран ЕС.
"Мы развеяли все сомнения скептиков относительно того, что мы демократическая страна с эффективным управлением и достойны, чтобы получить это решение", – добавила Стефанишина.
- 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.
- После вывода Еврокомиссии глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна поддерживает предоставление Украине статуса кандидата.
- 20 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС, однако вместе с Грузией, а также Боснией и Герцеговиной.
- 23-24 июня состоится заседание Евросовета, где могут утвердить решение.
Читайте также: Рада обратилась к странам ЕС с призывом дать Украине статус кандидата
Комментарии