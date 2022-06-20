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Все страны ЕС поддерживают статус кандидата на членство в ЕС для Украины – Стефанишина

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 18:50
Все страны ЕС поддерживают статус кандидата на членство в ЕС для Украины – Стефанишина - Фото
Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в Евросоюзе есть полный консенсус по предоставлению статуса кандидата на членство в ЕС для Украины. Об этом она сообщила во время телемарафона в понедельник, отвечая на вопрос о том, продолжают ли три страны в ЕС выступать против кандидатства для Украины. 

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"Каждая из этих стран после решения Еврокомиссии в пятницу подтвердила, что она поддерживает предоставление Украине статуса кандидата, не дожидаясь непосредственно заседания 24 июня", – сообщила Стефанишина.

Вице-премьер также отметила, что на этой неделе в ЕС продолжаются дебаты по формату предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

По словам Стефанишиной, каждая страна в ЕС имеет возможность предложить дополнительные условия для Украины.

Но, по ее мнению, сегодняшнее решение парламента по законопроекту об управлении отходами, а также ратификация Стамбульской конвенции, перевесит дискурс среди стран ЕС.

"Мы развеяли все сомнения скептиков относительно того, что мы демократическая страна с эффективным управлением и достойны, чтобы получить это решение", – добавила Стефанишина.

  • 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.
  • После вывода Еврокомиссии глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна поддерживает предоставление Украине статуса кандидата.
  • 20 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС, однако вместе с Грузией, а также Боснией и Герцеговиной. 
  • 23-24 июня состоится заседание Евросовета, где могут утвердить решение.

Читайте также: Рада обратилась к странам ЕС с призывом дать Украине статус кандидата

Наталия Фреик
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вступление в ЕС евросоюз евроинтеграция ольга стефанишина статус кандидата
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