Вселенский патриарх Варфоломей выпустил "Призыв к миру в Украине"

Вселенский патриарх Варфоломей выпустил сегодня "Призыв к миру в Украине", в котором заявил, что "следует решительно противодействовать возможности возникновения новой войны в Европе из-за эскалации насильственной риторики и милитаризации границ между Россией и Украиной".

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Патриарх отметил, что "мир – это вопрос выбора, который должны разделять все силы, вовлеченные в этот чрезвычайно сложный и чувствительный геополитический контекст".

"Человеческий конфликт бывает неизбежен в этом падшем и сломленном мире, но войне и насилию, безусловно, следует противостоять всеми фибрами нашего существа", – считает Варфоломей.

"Мы твердо убеждены в том, что не существует решения для сохранения и гарантии мира вне пути диалога, который устраняет условия, ведущие к насилию и войне. Мир рождается из взаимного уважения и сотрудничества", – сказано в "Призыве".

Варфоломей также поддержал Папу Римского Франциска, который сказал: "Не будем забывать, что война – это безумие".

"Все церковные служители, все представители религиозных традиций, все лица, наделенные властью, все люди доброй воли, каждый из нас должен призвать к мирному разрешению этой опасной эскалации слов и средств, которые тяжелым и зловещим грузом ложатся на душу украинского народа", – заявил вселенский патриарх.

В начале декабря 2021 года Варфоломей ответил на обвинения россиян в "расколе" – "если он и есть, то они сами его сделали". Также Варфоломей заявил, что россияне никогда не будут управлять мировым православием.

30 декабря вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в Стамбуле после легкой формы коронавируса.

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Сергей Бережной

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