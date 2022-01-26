Встреча в Париже в нормандском формате длится уже больше семи часов

Встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате в Париже продолжается уже более семи часов вместо двух запланированных. Об этом сообщил корреспондент телеканала Дом из Парижа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Главу Офиса президента Андрея Ермака, который представляет на переговорах Украину, ожидают в посольстве Украины, где он должен дать брифинг по итогам встречи.

Французскую делегацию возглавляет советник президента Эммануэль Бонн. От Германии на встречу приехал советник канцлера Йенс Плетнер, от России – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Последняя встреча лидеров нормандского формата состоялась в декабре 2019 года, в ней участвовал президент Владимир Зеленский. Следующий саммит был запланирован на 2020 год, но не состоялся из-за саботажа России. Последующие встречи проходили на уровне советников и представителей лидеров четверки – в очном формате в 2020 году, а затем через видеоконференции.

9 декабря 2021 года в ЕС заявили, что Россия завела в тупик нормандский и минский форматы.

17 января 2022-го глава МИД Германии Бербок заявила, что попытается "снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс".

24 января Ермак заявил, что Украина надеется на проактивную позицию Германии и Франции на встрече политических советников лидеров стран нормандского формата.

Ермак опроверг распространенную в СМИ информацию, что на встрече в Париже якобы может обсуждаться дата переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.