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Встреча в Париже в нормандском формате длится уже больше семи часов

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 21:28
Встреча в Париже в нормандском формате длится уже больше семи часов - Фото
Нормандский формат (фото - Офис президента)

Встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате в Париже продолжается уже более семи часов вместо двух запланированных. Об этом сообщил корреспондент телеканала Дом из Парижа.

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Главу Офиса президента Андрея Ермака, который представляет на переговорах Украину, ожидают в посольстве Украины, где он должен дать брифинг по итогам встречи.

Французскую делегацию возглавляет советник президента Эммануэль Бонн. От Германии на встречу приехал советник канцлера Йенс Плетнер, от России – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Последняя встреча лидеров нормандского формата состоялась в декабре 2019 года, в ней участвовал президент Владимир Зеленский. Следующий саммит был запланирован на 2020 год, но не состоялся из-за саботажа России. Последующие встречи проходили на уровне советников и представителей лидеров четверки – в очном формате в 2020 году, а затем через видеоконференции.

Вадим Ребрина
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