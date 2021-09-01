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Встреча Зеленского и Байдена станет поворотным моментом для Украины и США – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 13:54
Встреча Зеленского и Байдена станет поворотным моментом для Украины и США – Белый дом - Фото
Джо Байден и Владимир Зеленский (фото - ЕРА и пресс-служба ОП, коллаж - LIGA.net)

В Белом доме ожидают, что встреча президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского станет переломным моментом для отношений двух стран. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

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В администрации Байдена считают, что за 30 лет после обретения Украиной независимости ее стратегическое партнерство с США никогда не было сильнее, чем сейчас.

"Мы считаем, что эта встреча является поворотным моментом в двусторонних отношениях, поскольку мы продолжаем укреплять связи между нашими странами, и действительно стремимся поднять наше стратегическое партнерство на более высокий уровень", – говорится в заявлении.

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В Белом доме отметили, что Зеленский станет вторым после канцлера Германии Ангелы Меркель европейским лидером, который посетит Овальный кабинет.

Планируется, что они с Байденом обсудят вопросы безопасности, евроатлантической интеграции, военной помощи, реформы и план Зеленского по трансформации Украины, который он вчера представлял в Вашингтоне.

Также будет подниматься вопрос российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Кроме того, президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, включая запуск обновленного Стратегического диалога по энергетике и климату.

Цель диалога – привлечь инвестиции в энергетическую безопасность за счет реформ, сократить выбросы парниковых газов, рассмотрение других инициатив по изменению климата и устранить последствия Северного потока-2, объясняют в Белом доме.

В американской администрации также сообщили, что возобновит работу Комиссия по стратегическому партнерству, а министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен осенью могут подписать хартию с параметрами углубленного сотрудничества.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский белый дом встреча вашингтон джо байден
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